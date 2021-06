Square Enix ya está trabajando en un anime de Legend of Mana

Como parte de los anuncios del 30 aniversario de la serie de Mana, se ha revelado que Square Enix, Warner Bros. Japan y Yokohama Animation Lab ya están trabajando en un anime de esta propiedad, conocido como Legend of Mana: The Teardrop Crystal.

Esto fue lo que comentó Masaru Oyamada, productor de la serie de Mana al respecto:

“Cuando se me presentó el proyecto de animación por primera vez, la remasterización de Legend of Mana ni siquiera estaba en discusión. Inicialmente asistí a la reunión sin pensamientos profundos, pero cuando el Sr. Yawata de Warner Bros. Japón presentó con pasión el proyecto de animación Legend of Mana (con tanto amor), me di cuenta de que tenía que crear el juego tan pronto como pudiera. Se rumorea que así es como comenzó el proyecto de remasterización en HD”.