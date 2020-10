Square Enix revela más información e imágenes sobre Final Fantasy XVI

Fans de Final Fantasy, regocíjense. El día de hoy el sitio oficial de Final Fantasy XVI se ha activado, y con ello tenemos acceso a más información sobre este entrega, su mundo, personajes y un par de imágenes que nos dejan ver más sobre los protagonistas y las tierras que habitan.

Para comenzar, FFXVI se desarrolla en un mundo conocido como Valisthea, en donde se encuentran una serie Mothercrystals, artefactos mágicos fundamentales para el desarrollo de las diferentes civilización que habitan estas tierras. Sin embargo, las naciones desean tener más de estos preciados objetos en su poder. De esta forma, las ciudades de Grand Duchy of Rosaria, the Holy Empire of Sanbreque, the Kingdom of Waloed, the Dhalmekian Republic, y the Iron Kingdom se encuentran en constante conflicto.

De igual forma, se ha confirmado que el joven del tatuaje que vimos al final del primer tráiler es el protagonista del juego, y se llama Clive Rosfield. El trabajo de este guerrero es proteger a su pequeño hermano, Joshua Rosfield, quien cuenta con el poder de Phoenix — Eikon of Fire. En este mundo, los summons son conocidos como Eikon.

Junto a los hermanos Rosfield nos encontramos a Jill Warrick, quien fue tomada de su tierra natal en los Territorios del Norte, una nación que juró lealtad al Grand Duchy of Rosaria, de esta forma asegurando la paz entre los dos reinos.

El último punto importante que se discute en el sitio, son los Eikon. Al tratarse de los summons de este mundo, aquellos que pueden invocar a Phoenix, Titan, Shiva, e Ifrit son considerados una carta fuerte al momento de la guerra. Lamentablemente, esto es todo lo que sabemos por el momento. Recordemos que en algún punto del siguiente año se revelará más información, en donde seguramente veremos otro tráiler y, con suerte, una ventana de lanzamiento.

Vía: Final Fantasy XVI