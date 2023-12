Sony retira contenido de PlayStation pagado por usuarios

Algo que siempre debemos tener en mente, es que cuando compramos productos como videojuegos o películas de manera digital, llegará el momento en que simplemente no podremos dejar de usarlas, ya sea porque la consola se descompuso, porque los servidores se cayeron, o por el vencimiento de licencias y acuerdos entre compañías. Ese es el caso que ha saltado hace poco en la polémica, ya que Sony está quitando contenido pagado a usuarios relacionado a una empresa.

Según se ha mencionado en comunicados y correos por parte de la propia Sony a los usuarios, estará retirando películas que la gente haya comprado que lleven la licencia de Discovery, eso hará que cientos de títulos desaparezcan y que muchos jugadores hayan pagado realmente por aire digital. Y respecto a esta decisión, parece ser que no habrá manera de que den algún tipo de marcha atrás.

Aquí la declaración por parte de la PS Store:

@Sony, @PlayStation/@AskPlayStation, @Discovery, I’m expecting a FULL refund for all my purchases immediately.

I PURCHASED all these TV shows on YOUR platform and you’re all removing MY purchased content.@FTC @linakhanFTC @bbb_us#PlayStation #PS5 #FTC #Discovery pic.twitter.com/AkcZDTRdNb

— PepsiManX360 🇺🇸 🇵🇷 🇪🇨 🦅🗽 (@PepsiManX360) December 2, 2023