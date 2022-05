Nos encontramos a solo un mes del lanzamiento del nuevo PlayStation Plus en diversas regiones. De esta forma, Sony volvió hablar sobre este servicio, esto en el marco de su reporte financiero más reciente, en donde se reveló que el PS5 no alcanzó las expectativas de ventas durante el previo año fiscal.

Desde antes de su revelación, muchos han comparado al nuevo PS Plus con Xbox Game Pass, esto debido a la gran librería de juegos que estará disponible. Sin embargo, PlayStation no tiene la intención de publicar títulos día uno en este servicio. Es así que Hiroki Totoki, director financiero de Sony, recientemente reveló una de las razones por las cuales no ofrecerán experiencias nuevas aquí.

“El tipo de títulos AAA en PS5, si distribuimos eso en servicios de suscripción quizá vamos a necesitar encoger la inversión necesaria para ellos. Por lo tanto, nos obligaría a hacer juegos de menor calidad, y esa es nuestra preocupación”.

Totoki ha mencionado que llevar juegos día uno a este servicio significaría un detersorio en la calidad de estas producciones. Si bien este no es el caso con los títulos de Xbox en Game Pass, es cierto que esto podría tener resultados negativos en el desempeño comercial de una entrega de PlayStation.

Nota del Editor:

Sony y Microsoft son diferentes. El estilo de Game Pass solo puede funcionar en Xbox. De esta forma, el nuevo PS Plus se asemeja más al Nintendo Switch Online, pero más robusto. Al final del día, es probable que este servicio sea tan popular como lo es el PS Plus actual.

Vía: BnnBloomberg.