Sony está trabajando en una IA capaz de simular el comportamiento humano

¿Cansado de jugar solo? No te preocupes, parece que PlayStation ya está trabajando en una solución para este problema. Por medio del más reciente reporte financiero de Sony, se dio a conocer que la división de Sony AI se encuentra desarrollando una inteligencia artificial que tendría un comportamiento similar al de un humano.

Los bots no son algo nuevo en la industria. Muchas compañías utilizan estas herramientas en juegos competitivos y multiplayers. Sin embargo, Sony y PlayStation están trabajando para que esta nueva inteligencia artificial pueda ser usada en elementos PvP y cooperativos. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Sony AI, que establecimos el año pasado, ha comenzado una colaboración con PlayStation que hará que las experiencias de juego sean aún más ricas y agradables. Al aprovechar el aprendizaje por refuerzo, estamos desarrollando agentes de inteligencia artificial para juegos que pueden ser el oponente del juego o el socio de colaboración de un jugador”.

Este reporte sale a la luz un par de días después de que se descubriera una patente de PlayStation, conocida como “Modo de control automatizado de inteligencia artificial (IA) para realizar tareas específicas durante aplicaciones de juegos”. En donde se habla sobre un sistema con una inteligencia artificial que es capaz de “simular el juego humano” basado en un estilo de juego aprendido de un usuario humano.

Aunque por el momento no hay información clara, parece ser que en un futuro ya no será necesario de un amigo para disfrutar de juegos como It Takes Two, y una inteligencia artificial avanzada podrá ser tu ayudante en este tipo de experiencias. En temas relacionados, Sony está buscando la forma de llevar las propiedades de PlayStation a los dispositivos móviles. De igual forma, han llegado nuevas ofertas a la PSN Store del PS4 y PS5.

Vía: Sony