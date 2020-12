Skyrim llegará a Xbox Game Pass la próxima semana

De manera inesperada un nuevo comercial de Xbox ha confirmado que The Elder Scrolls V: Skyrim, así como una increíble cantidad de juegos más, llegarán a Game Pass en los próximos días. En específico, el aclamado título de Bethesda estará disponible en el servicio de Xbox el próximo 15 de diciembre. De igual forma, se ha confirmado que Yakuza 3, 4, 5 y 6 también llegarán a esta plataforma en un futuro, así como Among Us para la versión de PC.

https://twitter.com/Xbox/status/1337223546192363520

Considerando la gran cantidad de juegos que se anunciaron para Game Pass, es probable que Xbox revele más detalles en los próximos días. Por lo pronto The Elder Scrolls V: Skyrim estará disponible el próximo 15 de diciembre de 2020.

Vía: The Game Awards