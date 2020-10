¿Silent Hill: Shattered Memories tendrá secuela? Su escritor responde

Llevamos exactamente ocho años sin un nuevo juego de Silent Hill, por lo que es entendible que muchos fanáticos de la saga estén perdiendo esperanzas por la llegada de otra entrega. Durante tiempo se rumoreo sobre un posible Silent Hill para PlayStation 5, aunque por ahora nada es oficial. Dicho esto, el posible regreso de la franquicia podría caer en manos de una secuela para Silent Hill: Shattered Memories.

Este juego para el Wii debutó en 2007 y estuvo a manos del estudio americano Climax Studios, por lo que una secuela 13 años suena como algo improbable… ¿o tal vez no? Vía Twitter, y de manera muy sorprendente, el escritor de este título, Sam Barlow, reveló que está proponiendo la idea, cosa que al mismo tiempo le prohíbe hablar sobre ella:

TFW an interviewer asks what you’d do to make a Shattered Memories follow-up today but you can’t tell them because you’re currently pitching that thing pic.twitter.com/ztnbcjjBck

— Sam Barlow (@mrsambarlow) October 7, 2020