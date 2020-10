¡Es oficial! Dr. Strange será el mentor de Peter Parker en Spider-Man 3

En un movimiento realmente inesperado, Marvel ha decidido que el nuevo mentor de Peter Paker sea nada más y nada menos que el Dr. Strange, quien será interpretado nuevamente por Benedict Cumberbatch en Spider-Man 3.

La noticia fue confirmada por The Hollywood Reporter, quienes aseguran que el personaje reemplazará a Iron Man (Robert Downey Jr.) como mentor del arácnido y será “una figura paterna para Peter“, mientras que al mismo tiempo permitirá que ambos héroes se conecten todavía más con el ya establecido universo cinematográfico.

La presencia de Dr. Strange en el filme ciertamente es interesante, y se presta para la interpretación sobre un posible “Spider-Verse”. Hace no mucho tiempo se confirmó que Jamie Foxx también regresaría como Electro, mismo personaje que interpretó en The Amazing Spider-Man 2. Esto por sí solo generó un sinfín de especulaciones y teorías, pero hay otras allá fuera que también están generando mucho ruido, como el posible regreso de Toby Maguire y Andrew Garfield. ¿Será que el hechicero supremo sea la clave para los multiversos? No nos queda más que esperar y verlo por nosotros mismos.

Spider-Man 3 empezará filmaciones a finales de este mes en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.

Fuente: THR