Pese a los deseos de muchos jugadores, parece que el futuro de esta industria se dirige en una dirección en donde la nube y los servicios de streaming serán la principal forma de acceder a los títulos que tanto esperamos. Compañías como Microsoft, Amazon y Google consideran que este es el camino que se debe de seguir. Ahora, a esta postura se le suma Shinji Mikami, creador de Resident Evil.

En una plática con 3DJuegos, Shinji Mikami fue cuestionado sobre el futuro de esta industria. Si bien el desarrollador considera que la calidad en las experiencias interactivas es algo que se conservará con el paso del tiempo, se ha mencionado que las consolas se volverán obsoletas, y servicios como Game Pass o Stadia se convertirán en la principal forma de disfrutar de este medio. Esto fue lo que comentó:

“Creo que el hardware tiene los días contados y acabará desapareciendo. Veo el futuro del videojuego desde la nube y con suscripción, siendo el streaming, la realidad virtual y el block-chain bloques lo que seguramente dividirán lo que entendemos como ‘jugadores de videojuegos’ en elementos de entretenimiento digital más concretos y especializados en otro tipo de juegos. Pero lo que no cambiará es que lo que sea divertido de jugar y divertido de ver seguirá triunfando”.

Aunque la imagen que nos pinta Mikami puede ser algo triste para algunos, este futuro aún está muy lejos de llevarse a cabo. Sí, Xbox Game Pass es un fantástico servicio, pero Microsoft es la única compañía capaz de sustentar algo así, ya que EA y Ubisoft no se acercan a este éxito, mientras que Sony no demuestra un interés por tener algo similar. Por otro lado, servicios como Stadia y Amazon Luna aún no son una opción en muchas regiones del mundo.

Pese a que el futuro de Mikami puede llegar a ser una realidad, aún falta bastante para que esto suceda. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre Ghostwire: Tokyo, el siguiente juego del estudio de Shinji Mikami. De igual forma, Google asegura que Stadia seguirá adelante, esto pese a un reporte que menciona lo contrario.

Nota del Editor:

Tal vez sí llegará un momento en donde el mercado de las consolas que conocemos hoy en día desaparecerán, para darle espacio a plataformas uniformes con servicios similares, pero ese momento aún está muy lejos, y espero que se mantengan así por mucho, mucho tiempo.

Vía: 3DJuegos