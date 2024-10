Sonic x Shadow Generations es uno de los grandes lanzamientos de SEGA para el mes de octubre, junto a Metaphor: ReFantazio. De esta forma, la compañía japonesa está haciendo todo lo posible para que la emoción del público aumente constantemente. Una de estas medidas es una serie de videos animados enfocados en Shadows, de los cuales ya hay dos disponibles.

Esta serie de videos, conocido como Sonic x Shadow Generations: Dark Beginnings funcionan como un prólogo para las nuevas secciones enfocadas en Shadow the Hedgehog, y nos muestran un poco más de su trágico pasado, algo que los fans conocen muy bien, pero esta es una gran forma para que los nuevos jugadores se familiaricen con este personaje.

El segundo video también tiene un gran enfoque en su pasado, pero también nos da un pequeño vistazo a su relación con Rouge the Bat y Omega, con los cuales forma el equipo conocido como Team Dark.

El tercer y último video de esta saga estará disponible el próximo 10 de octubre, y parece que nos mostrará su conflicto Sonic, algo que vimos en Sonic Adventure 2. Te recordamos que Sonic x Shadow Generations estará disponible el próximo 22 de octubre. En temas relacionados, la serie de Sonic Advance podría llegar a Switch Online. De igual forma, esto fue todo lo que se anunció en el pasado Sonic Central.

Nota del Autor:

Estas son grandes animaciones. Si bien los videos no muestran algo que los fans no sepan ya, aquellos que apenas conocerán al personaje por Sonic x Shadow Generations o Sonic the Hedgehog 3, ahora tienen una buena introducción a su trágico pasado.

Vía: SEGA