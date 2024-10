Después de lo que fue el GameCube, se considera que Nintendo abandonó la guerra de consolas para enfocarse en crear productos únicos que sean capaces de llegar a un gran público. Con la apertura del Nintendo Museum, Shigeru Miyamoto fue cuestionado sobre por qué la Gran N dejó de formar parte de esta competencia, algo que tiene que ver con la filosofía de la compañía.

En una entrevista con The New York Times, Miyamoto señaló que esta decisión tiene que ver con la perspectiva de Hiroshi Yamauchi, presidente de Nintendo entre 1949 y 2002, quien señaló que la Gran N no estaba hecha para competir contra Sony y Microsoft. Esto fue lo que comentó:

“En su día, Yamauchi nos decía que no éramos buenos peleando: ‘Somos débiles, así que no busquen pelea con otras compañías’”.

En otra plática con Famitsu, Miyamoto señaló que si bien la compañía no tiene planes para competir directamente contra Sony y Microsoft en el ámbito de los avances tecnológicos, aún cree que hay espacio para innovar y explorar nuevos caminos en esta industria. Esto fue lo que comentó:

“Creo que lo más importante es que la gente que visite este museo piense que Nintendo es una empresa que no tiene nada que ver con la competencia en la industria de los videojuegos ni con la tecnología de vanguardia de la que la gente suele hablar. Por supuesto, realizamos investigaciones tecnológicas. En el pasado, los analistas y otros han dicho cosas como ‘¿Por qué Nintendo no se centra en las redes?’ o ‘¿Qué pasa con los móviles?’ o ‘¿Por qué no utilizar chips de última generación?’. Sin embargo, si la gente observa con calma las exposiciones, se dará cuenta de que, en realidad, hemos estado trabajando en esas cosas todo el tiempo. Pero Nintendo tiene un historial de esperar el momento adecuado para lanzar productos, comercializados solo cuando creemos que es el momento perfecto. Creo que eso queda claro a través del museo y ayuda a generar confianza en Nintendo. Para nuestros accionistas también sirve como una especie de perspectiva a medio y largo plazo, demostrando que pueden confiar en que gestionaremos la empresa correctamente”.

No competir en la guerra de consolas ha ayudado a Nintendo a enfocarse en fortalezas, y combatir sus puntos débiles, sin dedicar sus esfuerzos a crear la consola más poderosa del mercado y pasar años y años desarrollando un solo juego.

Nota del Autor:

Esto es lo mejor. Si Nintendo se enfoca en crear el hardware más poderoso del mercado y crear experiencias AAA como las de Sony y Microsoft, no solo perdería su esencia, sino que el éxito que ha gozado en los últimos no lo tendría. Una de las mayores ventajas que abandonar la guerra de consola le ha dado a la Gran N, es la posibilidad de experimentar y fallar, sin que esto signifique su fin.

Vía: Famitsu