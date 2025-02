El día de hoy se llevará a cabo un nuevo State of Play. Si bien el contenido de este evento sigue siendo un misterio, un nuevo rumor ha señalado que uno de los grandes anuncios de la presentación sería un port de Senua’s Saga: Hellblade II para el PlayStation 5.

Recientemente, Jez Corden de Windows Central y NateTheHate, famoso insider, aseguraron que Senua’s Saga: Hellblade II llegará pronto al PlayStation 5. Si bien no mencionaron si este juego formará parte de la presentación del día de hoy, dejaron en claro que el lanzamiento de este título sucedería antes de lo pensado, lo cual ha elevado las expectativas del State of Play.

Recordemos que un previo reporte aseguraba que Xbox se arrepiente de hacer de Senua’s Saga: Hellblade II una exclusiva del Series X|S, puesto que limitó su alcance. De esta forma, su llegada al P5 podría cumplir con las expectativas de los directivos. Por el momento solo nos queda esperar a que más información esté disponible, probablemente, el día de hoy.

Junto a esto, no hay que olvidar que Forza Horizon 5, Age of Empires 2: Definitive Edition y Age of Mythology: Retold también están en camino al PlayStation 5, y durante el State of Play podríamos conocer la fecha de lanzamiento del juego de Playground Games. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Senua’s Saga: Hellblade II. De igual forma, esto es lo que ha vendido el juego.

Nota del Autor:

Senua’s Saga: Hellblade II es un juego que seguramente se beneficiaría de su lanzamiento en PS5. Esta es una experiencia increíble, pero que no vendió lo esperado, por lo que su llegada a la consola de Sony es algo que Xbox seguramente deseaba hacer desde hace tiempo.

Vía: Push Square