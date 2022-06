Se revela la primera imagen de The Santa Clauses

Hace tiempo se reveló que Disney estaba trabajando en una serie de The Santa Clause, con Tim Allen regresando como Papá Noel. Ahora, parece que la navidad llegó antes de tiempo, ya que se ha compartido la primera imagen oficial de esta producción. Aunque hay algunas personas contentas con lo que se mostró el día de hoy, hay otras que no están felices con la ausencia de un personaje clave.

En el primer vistazo a The Santa Clauses, podemos ver a Tim Allen como Scott Calvin, mejor conocido como Santa Claus; a Elizabeth Mitchell, que repite su papel de Carol Calvin, también conocida como la Sra. Claus; Elizabeth Allen-Dick, interpretando a la hija de esta pareja; a Austin Kane, quien le dará vida a Cal, el hijo mayor de Scott y Carol.

Sin embargo, los fans notaron rápidamente que David Krumholtz, quien le dio a Bernard el Elfo en las primeras dos películas de la serie, no está presente aquí, y muchos creen que el personaje ni siquiera tenga un papel en la serie de Disney+.

I need Charlie and Bernard, even in cameos. It’s not the Santa Clause franchise without them.

— Xan (@ZanyXannie) June 24, 2022