Se revela el modus operandi de estafadores en Facebook

El mundo del internet es un arma de doble filo, hablando específicamente de compras, pues existen algunos sitios bastante confiables como Amazon y unos un tanto más cuestionables. Pues hay páginas que tienen métodos de pago que relacionan a comprador y vendedor fuera de un método legal, y eso hace que algunos se aprovechen de las cláusulas.

Hace poco tiempo, una periodista de México, Alejandra Ibarra, se volvió viral al dar a conocer una historia bastante particular, una en la que se descubre el modus operandi de los estafadores en Facebook Marketplace. Pues la persona en cuestión estaba vendiendo su iPhone 13, teléfono que supuestamente ya tenía comprador a las pocas horas de ponerse a la venta.

He estado tratando de vender un iPhone por Facebook marketplace y he aprendido el modus operandi de las estafas de primera mano. Ahí les van mis two cents por si a alguien le sirve. Todo será ilustrado con la historia de quien se dijo llamar el Ing. Jonathan. Vamos:

Aquí la historia contada por la propia Alejandra:

Puedo identificar al menos 3 miembros de la operación: #1 quien coordina, #2 quien ejecuta y #3 la persona que hace el contacto. Obviamente, la primera con quien tuve contacto fue con la #3. En este caso, se llamaba Caro.

Primera señal de estafa: alguien te contacta por DM, pero no a través de tu anuncio en marketplace. O a través del anuncio, pero te pide un número de celular “para coordinarnos mejor” / “ponernos de acuerdo bien”.

Caro hizo lo primero, pero no me di cuenta sino hasta después…

Hablamos un rato por DM, me preguntó por el estado del celular, que si tenía detalles, que cuánto era el último precio. Lo normal, pues. Le respondí a todo y me dijo que sí estaba interesada. Le dije dónde era la entrega y ahí fue donde entró Jonathan.

Caro me dijo que por seguridad de las dos era mejor no vernos, que su esposo Jonathan me podía hacer el pago por transferencia y me mandaría a alguien de un servicio de paquetería para recoger el celular. Le di mi número y rápidamente me llegó un Whats del Ing. Jonathan. Respondí…

Obviamente Jonathan es el coordinador del grupo. Hablamos, me dijo que estaba muy interesado y era en serio. Me dijo que me iba a hacer la transferencia y me mandó una foto afuera del banco. Y aquí empieza lo bueno.

Justo en ese momento entra el que ejecuta la tranza. Ing. Jonathan todavía no entraba al banco, ni me había transferido, cuando ya me estaba mandando una foto de quien iba a recoger el celular. Y ahí empezó a presionar. Que por favor saliera porque le iban a cancelar el viaje.