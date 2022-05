La serie Star Wars: Skeleton Crew es oficialmente anunciada

Star Wars Celebration dio su banderazo de salida el día hoy, y junto a esta inauguración se dieron a conocer anuncios interesantes que van a encantar a todos los fanáticos de la galaxia muy muy lejana. Entre estas noticias, se informó que ya hay una nueva serie de la franquicia en desarrollo, aunque en esta ocasión es de personajes un tanto desconocidos.

Su nombre es ​​Star Wars: Skeleton Crew, la cual va por la misma línea de tiempo que The Mandalorian y tratará sobre un grupo de niños de diez años que se pierden en el universo. y se asegura que aunque la serie es sobre niños, no es un producto para ellos.

El programa va a ser protagonizado por el actor Jude Law.

Esto es lo que menciona el director Jon Watts:

Jon Watts’ untitled ‘STAR WARS’ series will follow a group of kids, about 10 years old but “it’s not a kids show.”

