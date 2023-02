Se revela el diseño para dos personajes del anime de Boruto

Aunque a los fanáticos no les ha gustado tanto, tanto el anime como el manga de Boruto: Naruto Next Generations avanzan de forma sólida hacia arcos que representan un reto para los héroes de la historia. Y ahora, se han revelado un par de diseños que hasta ahora no habían llegado a la producción animado, uno que es parecido a las hojas de dibujo en blanco y negro.

El nuevo arco conocido como Code Invasion nos presenta a ​​Eida, y también a Daemon. Para promocionar el debut de ambos, el sitio web oficial de la serie reveló una mirada de cerca a sus diseños en el anime. Por lo que los usuarios se pueden hacer una idea de cómo se van a ver en la televisión, la esperada llegada de estos rivales dignos de temer.

Aquí lo puedes ver:

Boruto Anime Official character designs for Eida and Daemon! Via; https://t.co/rzLRcNUL5o pic.twitter.com/ur1ZdyFPM1 — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) February 20, 2023

Para quienes no conozcan a estos personajes, se explicó en el episodio más reciente que Eida fue considerada tan peligrosa porque sus habilidades hacen que sea casi imposible que otros la ataquen. Por su parte, Daemon tiene el mismo nivel de poder. Que no está de más decir, parece ser que ambos son androides Ninja bastante avanzados para su época.

Ahora, derrotarlos va a ser una misión complicada para Boruto y compañía.

Nota del editor: Parece que Boruto poco a poco va enganchando tanto a viejos como nuevos fanáticos. Personalmente, como ya empecé a ver el anime en latino, esperaré a que doblen más episodios.