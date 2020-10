Se descubre una fusión entre Bulma y Milk creada hace más de 20 años

La técnica de la fusión no solo le proporcionó a Akira Toriyama una herramienta con la cual explorar nuevos poderes para sus personajes, ya que también le dio una oportunidad a los fans del anime y manga de crear diferentes diseños, sin importar que tan raro pueda sonar combinar dos Guerreros Z para crear uno nuevo. Ahora, recientemente se descubrió que existe una fusión de Bulma y Milk, la cual salió en la revista Shonen Jump hace 20 años.

Así es, aunque su presencia en la revista de manga pueda darle algún tipo de nivel oficial a esta fusión, conocida por los fans en inglés como Bulchi, en realidad este trabajo fue creado por un fan japones, el cual participó en una competencia realizada por la editorial para ganarse una ilustración firmada por Toriyama y promocionar la película de Dragon Ball Z: La Fusión de Goku y Vegeta, en donde podemos ver a Gogeta por primera vez.

I figured this out these are not officially produced it’s fan art submitted in Japan for a magazine about 20 years ago now give or take here is the full image as you can see it contains wacky fusions made by fans. pic.twitter.com/xhLpNwk9lp

— Neel Matchkus (@Matchstckgmr) February 20, 2019