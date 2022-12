Se confirma Ys X: Nordic para el Nintendo Switch

La serie de Ys celebró su 35 aniversario este año. Si bien muchos creían que no se llevaría a cabo algún anuncio importante, especialmente considerando que nos encontramos a solo unos días de terminar el 2022, recientemente se anunció una entrega completamente para la Ys, así como una remasterización.

Como parte de los anuncios que se llevaron a cabo en la junta anual de Falcom, se revelaron dos nuevos proyectos para el próximo año. El primero de estos es una entrega totalmente nueva, conocida como Ys X: Nordics, el cual llegará a Nintendo Switch en Japón el próximo año. Esta entrega se desarrolla en el norte de Obelia Bay, formada por innumerables islas “grandes y pequeñas”, y está protagonizada por el joven aventurero conocido como Adol Christin. Esta es la descripción oficial:

“Después de completar sus aventuras en el Antiguo Reino de Ys, el joven aventurero Adol Christin se encuentra con un pueblo marítimo conocido como ‘normandos’ en esta nueva tierra. ¿Quiénes son? ¿Y quiénes son los ‘Griegers’, muertos vivientes inmortales que atacan a los humanos…? ¡El sistema de batalla utilizado hasta Ys IX: Monstrum Nox ha sido renovado drásticamente! El nuevo sistema ‘Cross Action’ permite al jugador luchar en dos modos según la situación. En el veloz ‘Modo Solo’, el jugador controla un personaje con la ayuda de ataques automáticos y el apoyo de su compañero. En el ‘Modo combinado’, el jugador puede controlar simultáneamente una serie de acciones para que ambos personajes se enfrenten a enemigos formidables en un combate de ida y vuelta. Además, Ys X: Nordics te permite controlar un barco por primera vez en la serie. Explore vastos océanos utilizando mapas marinos como guía y participe en batallas navales contra barcos enemigos, en esta nueva característica que se suma a ‘la alegría de la aventura’ por la que la serie es conocida. Otros sistemas nuevos incluyen la habilidad especial ‘Acción de maná’, que amplía significativamente el grado de libertad en los campos y en las mazmorras”.

Junto a Ys X: Nordics, Falcom también confirmó una remasterización de Ys: The Oath in Felghana, el clásico de PSP, el cual ahora será conocido como Ys Memoire: The Oath in Felghana. Esta entrega llegará al Switch en la primavera de 2023 en Japón.

Esta edición definitiva contará con voces para el protagonista y escenas de eventos en el juego, gráficos y sonido remasterizados, la capacidad de cambiar entre imágenes (clásicas y refinadas), múltiples configuraciones de sonido, un modo de alta velocidad y características amigables para los nuevos jugadores.

Recuerda, Ys X: Nordics llegará al Switch en algún punto de 2023, mientras que Ys Memoire: The Oath in Felghana estará disponible en la misma consola en la primavera del próximo año. Es importante mencionar que por el momento solo están confirmados para Japón, y se desconoce cuándo estarían disponibles en el resto del mundo. En temas relacionados, puedes checar nuestro gameplay de Ys: Origins aquí.

Nota del Editor:

Es bueno ver que una serie tan amada por un nicho no solo tenga una nueva entrega, sino que una remasterización también esté en camino. Aunque nunca he tenido la oportunidad de jugar un juego de Ys, creo que Nordics bien podría ser mi punto de entrada.

Vía: Nintendo Life