Podrás jugar CoD: Modern Warfare II gratis

Justamente como se esperaba, Call of Duty: Modern Warfare II es todo un éxito. Sin embargo, si aún no has tenido la oportunidad de disfrutar de este juego, te dará gusto saber que el multiplayer de esta entrega será gratuito por un tiempo limitado a partir del día de hoy.

Así es, a partir de las 12:00 PM (hora de la Ciudad de México) del día de hoy, 15 de diciembre, y hasta el próximo 19 de diciembre, a la misma hora, podrás acceder al multiplayer de Call of Duty: Modern Warfare II gratuitamente. Durante este período, los jugadores podrán competir en los modos Team Deathmatch, Hardpoint, Domination y Kill Confirmed, incluidas las variantes en tercera persona de cada uno.

Estos modos se podrán jugar en tres mapas. Farm 18 y El Asilo, que se lanzaron con el juego, así como Shipment, el cual llegó el pasado miércoles como parte de la actualización de la primera temporada, conocida como Reloaded. Es así que podrás disfrutar de parte de la experiencia de Modern Warfare II sin gastar un solo centavo.

Nota del Editor:

Si bien las críticas contra los nuevos Call of Duty son inevitables, todos podemos estar de acuerdo de que el multiplayer de cada entrega es divertido, y vale la pena probar sus diferentes modos. De esta forma, estos periodos gratuitos son perfectos para descubrir las novedades que esta entrega tiene para el público.

Vía: Call of Duty