Se confirma la venta de estreno para la adaptación live action de Cowboy Bebop

Después de varios meses en silencio, Netflix ha compartido nueva información sobre su versión live action de Cowboy Bebop. Esta adaptación del amado anime de los 90s tuvo una serie de anuncios durante la presentación de Netflix Geeked Week el día de hoy, en donde se confirmó una venta de lanzamiento, y la participación de Yoko Kanno, la compositora original del anime.

Por medio de un pequeño video protagonizado por las estrellas de esta adaptación, John Cho, Daniella Pineda y Mustafa Shakir, se reveló que la serie de Cowboy Bebop llegará a Netflix en algún punto del otoño de este año. Por el momento no hay una fecha de estreno exacta, aunque esta información seguramente se proporcionará en los próximos meses.

Yoko Kanno, the composer behind the iconic soundtrack of the original COWBOY BEBOP anime will be creating the soundtrack for the new Live Action Series. Also confirmed…Cowboy Bebop is coming this Fall. #GeekedWeek pic.twitter.com/6lHZQcoFR6

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 8, 2021