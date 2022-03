Se confirma el spin-off de The Penguin para HBO Max

Desde el año pasado, se mencionó que The Batman tendría múltiples series spin-off, incluyendo una protagonizada por el Pingüino. En su momento, esta información era más bien un rumor, y no algo tan oficial, pero el día de hoy ya se confirmó que HBO Max dio luz verde al proyecto que actualmente es conocido simplemente como The Penguin.

Every story has a beginning.@DCComics‘ The Penguin (wt), a new Max Originals limited series starring Colin Farrell, is coming to HBO Max. Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell, and Lauren LeFranc to serve as executive producers. pic.twitter.com/1bXRR4Mduw — HBO Max (@hbomax) March 9, 2022

De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, HBO Max ya autorizó de forma oficial la producción de esta nueva serie, en donde conoceremos qué pasará con este villano después de los acontecimientos de la película. Evidentemente, Colin Farrell retomará su papel como el Pingüino, y en recientes declaraciones, el actor mencionó lo siguiente:

“El mundo que Matt Reeves construyó para The Batman es uno que garantiza una mirada mucho más profunda a través de los ojos de Oswald Cobblepot. No podría estar más emocionado por continuar la exploración de Oz conforme se alza por este mundo oscuro para convertirse en El Pingüino. Será bueno regresar a las calles de Gótica para un poco más de locura y un poco más de caos.”

Más allá de saber que este proyecto sí existe, no tenemos otros detalles adicionales como su fecha de estreno, cantidad de episodios o algún otro que pueda ser de nuestro interés. Lo que sí sabemos es que esta no será la única serie spin-off de The Batman, puesto que otra enfocada en el Asilo de Arkham también ya está en desarrollo.

Nota del editor: Aunque me encantó esta versión del Pingüino, el que vaya a tener su propia serie todavía no me termina por convencer. El personaje jugó un importante papel en la película, y creo que podría ser interesante conocer cómo es que se termina por convertir ya en este villano mucho más definido, pero sigue escéptico con el proyecto.

Via: THR