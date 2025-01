Se cancela oficialmente la película de Sleepin Dogs

Estamos ante una época en la que muchas producciones para televisión y cine se están basando de historias como las de los videojuegos, y eso lo vimos hace no tanto con el lanzamiento de la tercera película Sonic The Hedgehog, la serie de Arcane y dentro de un año más llega la secuela de Super Mario. Por otro lado, hay proyectos que se quedan como simples promesas que nunca se cumplen, y justo se reveló una noticia que ya se esperaba respecto a cierta franquicia medianamente popular.

El esperado proyecto cinematográfico basado en Sleeping Dogs ha sido oficialmente cancelado, según reveló el actor Donnie Yen en una entrevista reciente. La adaptación, anunciada por primera vez en 2017, habría contado con Yen en el papel de Wei Shen, el protagonista del juego de 2012 ambientado en Hong Kong. Sin embargo, tras años de intentos y desarrollo, confirmó que la película ya no está en proceso.

“Pasé mucho tiempo y trabajé mucho con estos productores, e incluso invertí parte de mi propio dinero para conseguir borradores y algunos derechos”, comentó durante una llamada por Zoom. “Esperé durante años y realmente quería hacerlo. Tenía todas estas visiones en mi cabeza, pero lamentablemente, ya saben cómo funciona Hollywood. Fue algo desafortunado”.

El proyecto había generado altas expectativas gracias al involucramiento del maestro del cine de acción Timo Tjahjanto (The Night Comes for Us) como posible director. Sin embargo, la falta de actualizaciones en los últimos años, incluyendo una fecha de lanzamiento o detalles adicionales, ya había dejado a los fanáticos con pocas esperanzas de que el filme se materializara a pesar de las esperanzas por quererlo.

Para los seguidores de Sleeping Dogs, esta no es la primera decepción relacionada con la franquicia. Una secuela y un spin-off del juego también fueron cancelados en la década pasada. A pesar de todo, el título original sigue siendo un clásico entre los videojuegos de acción, gracias a su narrativa inspirada en thrillers criminales de Hong Kong y sus mecánicas de artes marciales que evocan las películas más icónicas del género. Por lo que aún lo pueden probar en dispositivos modernos.

Vía: Polygon