Se anuncia una nueva versión live action de Demon Slayer, y así se ven los protagonistas

Aunque por el momento no hay información relacionada con una película live action de Demon Slayer, sí hay planes para una segunda obra de teatro basada en el trabajo de Koyoharu Gotōge, conocida como Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the 2nd: Bonds, y recientemente se revelaron fotos oficiales de los actores en los papeles principales.

La obra se llevará a cabo en Tokio del 7 al 15 de agosto, en Osaka del 20 al 22 de agosto y nuevamente en Tokio del 27 al 31 de agosto. Kenichi Suemitsu regresa para escribir y dirigir la obra, y Shunsuke Wada regresa para componer la música. Así se ven los actores en sus papeles:

Aunque por el momento no hay una fecha de estreno exacta, se espera que en algún punto de 2021 llegue la segunda temporada del anime de Demon Slayer. En temas relacionados, Hayao Miyazaki considera a Demon Slayer como su rival. De igual forma, aquí puedes checar nuestra reseña de Mugen Train.

Vía: Anime News Network