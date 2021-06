Microsoft Excel ya tiene su propia competencia de esports

Definitivamente suena como algo raro, y que incluso podría parecer una broma, pero no lo es. Y es que Microsoft Excel, sí, el Excel que utilizas en la escuela o para el trabajo, ya tiene su propia competencia de esports al nivel que otros juegos como Fortnite, Call of Duty o Apex Legends.

Financial modeling as an e-sport. Watch eight top financial modelers around the world work their mad #Excel skills on June 8 at 12 PM UTC. Find out more (and check out the merch): https://t.co/GqkmWjSFOo

— Microsoft Excel (@msexcel) June 4, 2021