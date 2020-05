¡Sakura Card Captor está en camino a Netflix!

Uno de los animes más amados por todos aquellos que crecimos en los 90’s es Sakura Card Captor. Por fortuna, las aventuras de Sakura llegarán a Netflix el próximo mes, algo que sin duda alguna alegrará a más de uno, e introducirá a una nueva generación a uno de los mejores exponentes del género shojo.

Con un tweet, Netflix anunció que Sakura Card Captor llegará a la plataforma de streaming el próximo 1 de junio. Sin embargo, este anuncio sólo se ha dado para Estados Unidos y Canadá. Por el momento se desconoce si este anime llegará a Latinoamérica es un futuro.

Dust off your wands and return to Clamp’s legendary world of a magical girl and her card-capturing quest! Cardcaptor Sakura series Clow Card and Sakura Card arrive on Netflix in the US and Canada June 1st. pic.twitter.com/TSIcOxA5Kb

