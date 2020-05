¿No más Nintendo Directs? – Atomix Podcast 261

¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Te tenemos otro capítulo super cargado de información. Estaremos hablando del fuerte rumor que apunta a que no haya más Nintendo Directs en un buen rato. Te damos nuestras impresiones de lo que se mostró de Ghost of Tsushima y mucho más. Además, te contamos qué nos ha parecido Streets of Rage 4.