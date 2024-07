Nos acercamos al primer aniversario de Sea of Stars, uno de los juegos más aclamados del año pasado. De esta forma, muchos se preguntan qué está sucediendo con el contenido adicional que el estudio prometió hace tiempo. Bueno, Sabotage Studio por fin ha compartido más información al respecto.

Por medio de Twitter, un usuario cuestionó al estudio sobre el estado actual del DLC y el modo cooperativo de Sea of Stars. Recordemos que el equipo estuvo en silencio durante varios meses, y más allá de una actualización que removió a The Completionist después de su controversia, no hemos escuchado mucho sobre el futuro de este título. Al respecto, esto fue lo comentó Sabotage Studio:

“La producción del DLC va bien. ¡Más detalles llegarán más adelante este año!”

Production on the DLC is going well. More details will come later this year! — Sea of Stars (@seaofstarsgame) June 18, 2024

Si bien esto no es suficiente para algunos, está claro que Sabotage Studio sigue trabajando para cumplir con sus promesas, aunque aún tenemos que esperar para ver qué sucederá en un futuro. Si bien el estudio podría compartir detalles en cualquier momento, podríamos tener más información en eventos como Gamescom y The Game Awards. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Sea of Stars aquí. De igual forma, puedes conocer más el DLC de este título aquí.

Nota del Autor:

Sabotage Studio puede tardar todo lo que deseen. Sea of Stars es un fantástico juego, y si el DLC logra expandir sustancialmente esta experiencia, como lo que sucedió con el contenido adicional de The Messenger, entonces no hay de qué preocuparse.

Vía: Sea of Stars