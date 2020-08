Rumor: Wolverine llegaría a Fortnite en su siguiente temporada

La próxima temporada de Fortnite está a la vuelta de la esquina, ya que en únicamente 10 días se acaba la etapa actual. Han existido muchos rumores sobre la temática de la próxima season en el mayor battle royale de la actualidad, incluso se ha llegado a mencionar que tendrá que ver con Marvel, específicamente con Thor y Galactus, no obstante, parece ser que el superhéroe terminaría por ser otro.

HYPEX, conocido twittero en el mundo de Fortnite por dar a conocer múltiples leaks, ha dejado caer la posibilidad de que Wolverine sea el personaje secreto de la nueva temporada o al menos una skin nueva de la tienda, a continuación, el tweet que subió al respecto:

POSSIBLE Leak: Epic were planning to make a Wolverine skin & Wolverine Claws pickaxe, he might be the season 4 secret skin or just an itemshop skin! (this is from a very trusted source)

— HYPEX (@HYPEX) August 15, 2020