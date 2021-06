Rumor: Star Wars Jedi: Fallen Order llegaría a PS5 y Xbox Series X|S esta semana

A finales del pasado mes de abril se reveló que Star Wars Jedi: Fallen Order recibirá una actualización para el PS5 y Xbox Series X|S en algún punto del verano de 2021. Aunque muchos esperaban tener más información respecto a esta versión hasta el EA Play Live de julio, una nueva filtración revela que los usuarios de las nuevas consolas podrían disfrutar de este aclamado juego de 2019 de forma nativa el próximo viernes 11 de junio.

De acuerdo con fuentes cercanas a The Gamer, una reconocida tienda de videojuegos en Reino Unido ha recibido copias físicas de Star Wars Jedi: Fallen Order para el PS5, y mencionan que habrá un “anuncio y lanzamiento” este viernes 11 de junio. Por el momento no hay un comentario oficial por parte de EA respecto a esta información.

Considerando que EA no tiene algún evento planeado para este viernes, es probable que este anuncio, en dado caso de llevarse a cabo, podría darse en redes sociales, o quizás formar parte del Kick Off del Summer Game Fest, el cual tomará lugar el próximo 10 de junio. De igual forma, esta filtración revela que una edición física para PS5 llegaría a las tiendas. Por el momento no hay información sobre un disco para el Xbox Series X.

Una previa filtración por parte del sitio de clasificación de Brasil señalaba que Star Wars Jedi: Fallen Order para PS5 y Xbox Series X|S iba a estar disponible el próximo 26 de junio, pero parece que estos planes se han adelantado. Te recordamos que esta actualización es gratuita para todos aquellos que ya tienen el juego en PS4 y Xbox One.

Vía: The Gamer