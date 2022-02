Rumor: Habría un nuevo Nintendo Direct en febrero

Desde septiembre del año pasado no hemos tenido un nuevo Nintendo Direct, y los fans ya están empezando a desesperarse. Afortunadamente, parece que esto está por cambiar dentro de poco ya que un confiable insider asegura que la compañía nipona tiene planeada una de estas presentaciones para febrero.

De acuerdo con Samus Hunter, filtrador que anteriormente ha demostrado ser una fuente confiable para este tipo de revelaciones, afirma que ha escuchado sobre un nuevo Direct para este mes, pero eso no es todo, ya que también asegura algunos otros eventos para los próximos meses.

Presentation to look forward in the coming months:

FEBRUARY

-FEH Channel Anniversary Feb. 1st (2nd for Europe)

-Nintendo Direct

SPRING

-Monster Hunter Presentation (Sunbreak, Stories 2)

-Indie World

-Second FEH Channel

-Pokèmon Present

-Splatoon 3 Direct#Nintendo

