Y así de la nada, Yacht Club Games, estudio indie responsable por el aclamado Shovel Knight, ha revelado Mina The Hollower, su siguiente gran proyecto. La noticia definitivamente nos agarró desprevenidos, especialmente porque han liberado un montón de detalles sobre el proyecto, incluido un primer vistazo a su gameplay.

El proyecto ya cuenta con su página en Kickstarter y puedes donar desde $10 dólares, hasta $3 mil dólares. De acuerdo con sus desarrolladores, tienen planeado lanzarlo en diciembre de 2023 pero esta fecha podría cambiar dependiendo de qué tanto avance su desarrollo. A continuación te dejamos con la sinopsis oficial de Mina the Hollower:

“Mina the Hollower es una escalofriante aventura de acción con una jugabilidad clásica y una estética de 8 bits al estilo de Game Boy Color, refinada para la era moderna. Combate de acción a 60 fps, un mundo lleno de misterio y horror, y aventuras de arriba abajo se combinan en una mezcla que puede recordarte a títulos clásicos como Castlevania, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, o incluso Bloodborne. Azota a los enemigos, escarba en el suelo y explora un mundo de píxeles perfectos en Mina the Hollower, un nuevo juego de los desarrolladores que te trajeron Shovel Knight.”