¡Rogue Legacy 2 es toda una realidad!

El momento ha llegado. Como les mencionamos hace unos momentos, Cell Door Games iba a revelar Rogue Legacy 2 en algún momento del día de hoy. La espera no fue tan larga, y con un par de tweets, el estudio ha confirmado que la secuela a uno de los indies más exitosos de la década es toda una realidad.

Por el momento se desconocen los detalles referentes a la fecha de lanzamiento y a las diferentes plataformas en las que estará disponible Rogue Legacy 2. La única pieza de información que tenemos actualmente, es que Judson Cowan y la agrupación A Shell in the Pit se encargarán una vez más del soundtrack de este título.

Yes, it's official. Rogue Legacy 2 is in development! We'll be releasing a lot more info in the coming days.

Until then please enjoy these WIP screenshots! ❤ pic.twitter.com/RRO5yk02yd

