Revendedores ofrecen edición especial de Xenoblade Chronicles 3 a precios muy altos

El día de hoy Nintendo ha liberado un nuevo lote de la edición especial de Xenoblade Chronicles 3, razón por la cual los fanáticos de la franquicia han corrido a hacerse con una de estas edición. El problema de todo, es que hay algunos revendedores que también lograron conseguirla y por ende, colocarla a precios exagerados en sitios de reventa.

Ahora, se puede ver este juego a la venta en páginas como ebay, donde se llegan a tener precios un tanto exagerados que llegan hasta los $300 USD, aunque algunos otros directamente ponen el juego en modo subasta partiendo de los $250. Esta no es la primera vez que sucede con títulos de Nintendo, puesto que pasó en su día con la colección en 3D de Super Mario.

Es una decisión un tanto extraña que Nintendo pusiera el juega a la venta de forma exclusiva en su tienda, pero al parecer será una norma nueva para los títulos que estén por venir. Así que no sería sorpresa que las ediciones especiales de la secuela de The Legend of Zelda: Breath of The Wild o la de Metroid Prime 4 también se vendan de esa manera.

Aquí algunas de las quejas de los fans:

Nintendo after changing absolutely nothing about the store for the Xenoblade 3 Special Edition launch and it all goes to shit again pic.twitter.com/zY256BlkOH

Any normal company: "Wow that Xenoblade 3 Special Edition crashed our site. Guess we should make some changes to how you order it so everyone manages to get one"

Nintendo: "Let's just do the exact same thing again except now you can only buy one" 💀💀💀 pic.twitter.com/hVutKy2zU3

— Aero @ Xenoblade 1 Replay (@ActualAero) June 30, 2022