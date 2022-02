Revelan supuestos precios y tiers del nuevo PS Plus

Desde el año pasado se viene rumoreando fuertemente sobre Project Spartacus un nuevo servicio de PlayStation que combinaría PS Plus y PS Now, además de que también ofrecería ciertos juegos clásicos de PS3, PS2, y PS1. Bueno, ahora ha surgido nueva información que ha revelado varios importantes detalles sobre este hipotético servicio, y parece ser que no será tan grande como pensábamos.

De acuerdo con Jeff Grubb, periodista de Venturebeat, ha logrado recabar nuevos detalles sobre este nuevo servicio, los cuales coinciden con un reporte compartido inicialmente por Jason Schreier, de Bloomberg. Aparentemente, habrá tres categorías: Essential ($10 dólares por mes), Extra ($13 dólares por mes), y Premium ($16 dólares por mes).

Grubb sugiere que Premium será similar a EA Play, con demos, “juegos clásicos”, y funcionalidad de streaming. No está claro todavía el tipo de demos que se podrían ofrecer ni cuáles son estos juegos clásicos a los que Grubb se refiere, pero es fácil asumir que veremos un catálogo compuesto por juegos de todas las consolas pasadas de PlayStation.

También tendrás acceso a un catálogo de títulos descargables, los cuales vendrán incluidos en la categoría de Extra sin costo alguno. Según Grubb, “serán alrededor de 250 o 300 juegos”. La categoría de Extra no tendrá funcionalidad de streaming, únicamente la Premium.

Por otra parte, el plan Essential es básicamente lo mismo que PS Plus ofrece hasta la fecha, sin ningún tipo de cambio. No menciona si habrá suscripciones anuales para cualquier de estas categorías, y tampoco menciona si los juegos first-party de Sony podrían llegar día uno a este servicio, tal y como lo hace Xbox Game Pass.

Por último, Grubb menciona que este servicio podría lanzarse dentro de muy poco tiempo, y considerando que un importante evento de PlayStation se llevaría a cabo un marzo, existe la posibilidad de que Project Spartacus finalmente vaya a ser revelado durante dicha presentación.

Nota del editor: Francamente, este nuevo servicio no se escucha tan bien. Tampoco esperaba algo como Game Pass, ya que Sony no lo considera algo viable, pero sí creía que iba a estar un poquito mejor. Digo, esto sigue siendo un rumor pero definitivamente suena como algo creíble.

