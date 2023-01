Revelan rostro del actor que da vida al payaso de Terrifier 2

En Estados Unidos surgió una película muy polémica conocida como Terrifier 2, misma que nos muestra al personaje estelar conocido como Art The Clown, mismo que dará pesadillas hasta el más valiente. Y antes de que la cinta se estrene en nuestro territorio, se ha revelado como luce el actor que causó tanto nerviosismo entre los fans del terror.

No está de más comentar, que esta secuela de la original de 2016 ha sido todo un éxito en taquilla, dado que se elaboró con el presupuesto de 250 mil dólares en total y ha logrado recaudar 12 millones tan solo en su región. Además, su nivel de violencia es tan fuerte que personas se han desmayado en la sala, incluso vomitado por tan fuertes escenas.

Quien le da vida al personaje del payaso es David Howard Thornton, actor de 42 años quien también hizo su papel hace poco más de seis años atrás en el pasado. Y si bien muchos podrían pensar que se trataría de alguien con aspecto perturbador, realmente no lo es, de hecho el actor se ve como una persona que se podría encontrar en las calles sin problema.

Aquí su foto:

Esta es la sinopsis de Terrifier 2:

El payaso Art resucita en la morgue. Un año después, en la noche de Halloween, el siniestro psicópata vuelve al condado de Miles para atacar a unos hermanos adolescentes cuyo difunto padre les legó un libro con bocetos premonitorios sobre Art.

Recuerda que la cinta se estrena el 12 de enero.

Vía: IMDB

Nota del editor: Sin duda este payaso luce aterrador, yo no soy fanático de este tipo de películas así que seguramente no la iré a ver, aunque no dudo que vaya a ser una producción decente.