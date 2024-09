Revelan el verdadero costo de producción de Concord

Este año no ha sido el más fructífero para Sony si hablamos de su división de videojuegos, y es que hace un mes aproximadamente se estrenó Concord, hero shooter que tenía la promesa de generar millones de dólares con su esquema online que se iría actualizando con los meses. Sin embargo, tuvo algo que no le dio buena espina a los usuarios desde su primer tráiler, lo cual se pasó a la beta del mismo hasta inminentemente estrellarse en su salida oficial, pues no vendió mucho.

Se presume que durante sus dos semanas de activación, el título logró solamente vender 25,000 copias de forma global, de las cuales 10,000 fueron para la PC y otras 15,000 para PlayStation 5, siendo una fracción bastante baja para cualquier videojuego que venga de un publisher tan grande como lo es Sony. Y de hecho, se acaban de dar datos sobre lo que costó su predicción, y va más allá de los rumoreados $200 millones de dólares.

Sony tenía grandes expectativas para Concord, esperando que se convirtiera en su propio Star Wars, pero el proyecto ha resultado ser un fracaso mayor de lo anticipado. Según Colin Moriarty, fundador de Last Stand Media y participante del podcast Sacred Symbols, el juegocontó con un presupuesto de 400 millones de dólares. Esta cifra lo convierte en uno de los videojuegos más costosos jamás desarrollados, superando a otros como Marvel’s Spider-Man 2 y The Last of Us Part II.

El presupuesto del juego ya había superado los 200 millones de dólares a principios de 2023, cuando aún estaba en fase alfa. A pesar de esto, varios elementos clave como la monetización no habían sido abordados adecuadamente. Debido a la falta de avances, Sony optó por subcontratar a estudios externos, lo que incrementó el gasto en otros 200 millones de dólares. Estos costos no incluyen la adquisición de Firewalk Studios, que Sony compró en abril de 2023, lo que eleva aún más la inversión.

El desarrollo también se vio afectado por una “positividad tóxica” dentro del estudio, según la fuente. Esta actitud impidió que se tomaran en serio las críticas y comentarios negativos, lo que dificultó la identificación y corrección de problemas en el desarrollo. A pesar de las dificultades, Hermen Hulst, CEO de PlayStation Studios, mantenía una confianza total en el proyecto, llegando a considerarlo como el futuro.

Internamente, el equipo de desarrollo compartía el mismo optimismo, refiriéndose a Concord como una apuesta clave para la compañía. Sin embargo, a la luz de los recientes acontecimientos y con el presupuesto desmesurado, el futuro del juego parece estar en entredicho. A eso se agrega que el control creativo no estuvo todo el tiempo en sus manos