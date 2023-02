Returnal empieza mal con sus ventas en PC

Hace algunos días PlayStation lanzó una más de sus exclusivas ahora en PC, Returnal, videojuego que está únicamente disponible en consolas PS5 y que fue muy bien recibido por la crítica. Sin embargo, estos premios no le han hecho mucha justicia, pues se confirma que tanto las ventas como el número de jugadores no ha sido el más favorable.

Según lo recopilado por los medios, el videojuego de corte roguelike ha logrado acumular un máximo de 7,000 jugadores durante su pasado fin de semana de estreno en la plataforma de Steam. Eso significa que de alguna manera ha sido un fracaso en cuanto a copias vendidas, aunque no supera a Sackboy: A Big Adventure, al cual le fue peor.

Vale la pena mencionar, que hay ports de PC que han funcionado mucho mejor, entre ellos God of War con alrededor de 74,000 usuarios, Marvel’s Spider-Man con 66,000, Horizon Zero Dawn con 56,000 y Days Gone con 28,000. A eso se puede hacer una predicción, misma que le puede dar altos números a The Last of Us Part I cuando aparezca.

Por ahora no hay más juegos confirmados más allá de la aventura de Joel y Ellie, pero hay un patrón en cuanto a juegos de Sony lanzados en la computadora, por lo que ahora podría anunciarse el de Ratchet & Clank: Rift Apart o Demon Souls. Sin embargo, habrá que esperar a una revelación oficial por parte de Sony en algún evento como State of Play.

Vía: VGC

Nota del editor: Es evidente que no le iba a ir tan bien, dado que es una saga nueva en PlayStation, así que al menos se debe agradecer que no fue un desastre total como con Sackboy. Ya veremos cómo le va a The Last of Us en Marzo.