Resumen conferencia Nintendo – E3 2021

La conferencia de Nintendo en E3 2021 ha llegado a su fin. El evento estuvo repleto de emocionantes revelaciones y por supuesto, varias sorpresas que muchos no vimos venir. Por si te lo perdiste, o simplemente quieres revivir algunos de los momentos más icónicos del show, acá te dejamos un resumen donde enlistamos lo más relevante que presentó la Gran N.

Super Smash Bros. Ultimate – Kazuya de Tekken como nuevo personaje DLC

Se confirmó a Kazuya de Tekken como el siguiente peleador DLC de Super Smash Bros. Ultimate. Habrá una presentación especial dedicada a este personaje el 28 de junio.

Life is Strange Remastered Collection y True Colors llegan al Switch este año

Pensamos que no sería así, pero Nintendo confirmó que Life is Strange: True Colors y la Remastered Collection sí estarán disponibles en Switch este año. True Colors llega el 30 de septiembre y la Remastered Collection todavía no tiene fecha.

Marvel’s Guardians of the Galaxy también llega al Switch

Marvel’s Guardians of the Galaxy, el nuevo juego de Square Enix y Eidos Montréal, llegará al Nintendo Switch el mismo día que en otras plataformas con la excepción de que será por cloud gaming. Marvel’s GotG llega el 26 de octubre.

Super Monkey Ball: Banana Mania – Tráiler de revelación

Tras una filtración, ahora se confirmó oficialmente que Super Monkey Ball: Banana Mania llegará al Nintendo Switch el 05 de octubre de este año.

Mario Party Superstars – Tráiler de revelación

Mario Party Superstars es una colección con más de 100 minijuegos de toda la franquicia, incluyendo algunos del Nintendo 64. Sale el 29 de octubre para Nintendo Switch.

Metroid Dread – Tráiler de revelación

Metroid Dread, una secuela para Metroid Fusion, llega el 8 de octubre para Nintendo Switch como una nueva experiencia en 2D.

Dragon Ball Z: Kakarot – Tráiler de la versión de Switch

Se confirmó que Dragon Ball Z: Kakarot llegará a Nintendo Switch el 24 de septiembre de este año, y en el tráiler de arriba puedes ver qué tal corre en esta plataforma.

WarioWare: Get It Together! – Tráiler de revelación

Un nuevo juego de WarioWare finalmente fue anunciado. Llevará como nombre WarioWare: Get It Together! y estará disponible para Nintendo Switch el próximo 24 de septiembre.

Shin Megami Tensei V – Nuevo gameplay y fecha de lanzamiento

Nintendo mostró nuevo gameplay de Shin Megami Tensei V, que a su vez confirmó su fecha de estreno. Estará disponible el 12 de noviembre para Switch.

Danganronpa Decadence – Colección con los tres juegos principales

La saga de Danganronpa finalmente llega al Switch con Danganronpa Decande, una colección que incluye los tres juegos principales de la franquicia. Todavía no se dio fecha de lanzamiento.

Fatal Frame: Maiden of Black Water llega al Switch este año

Fatal Frame: Maiden of Black Water debutó para el Wii U en 2014 y este año podrá ser experimentado por los jugadores de Nintendo Switch. No se dio fecha de estreno.

Advance Wars – Remakes de los primeros dos juegos

Advance Wars regresa al Switch con Advance Wars 1+2 : Re-boot camp, un remake que incluye los dos primeros juegos de la saga. Disponible a partir del 3 de diciembre.

Game & Watch: The Legend of Zelda Anniversary Edition

Como parte de los festejos por el 35 aniversario de The Legend of Zelda, se anunció un nuevo Game & Watch que incluye tres juegos de la franquicia: The Legend of Zelda, The Legend of Zelda II: Adventure of Link y la versión de Game Boy de The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Disponible el 12 de noviembre de este año.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 – Gameplay y ventana de lanzamiento

Nintendo finalmente mostró el primer gameplay para la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. También confirmaron que su lanzamiento está previsto para 2022, sin una fecha concreta.

