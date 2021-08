Desde hace tiempo se viene rumoreando que Xenoblade Chronicles 3 no solo estaría en desarrollo, sino que podría ser anunciado tan pronto como este año. Bueno, ha salido un nuevo reporte que asegura que el juego sí será revelado a finales de 2021, y aparentemente, se encuentra en su etapa final de producción. Sin embargo, un par de retrasos podrían afectar su fecha de estreno.

En junio de este año, un fan de Xenoblade llevó a cabo una peculiar entrevista con Jenna Coleman, quien prestó su voz a Melia en el primer Xenoblade Chronicles hace una década. Específicamente, Coleman apareció en el pequeño canal de YouTube, Din’s Meteorite, donde platicó sobre todo tipo de temas relacionados a la franquicia. Aunque la plática fue publicada hace dos meses, apenas hoy empezó a ganar atención debido a un desliz por parte de la actriz.

Accidentalmente, Coleman parece haber revelado que Xenoblade Chronicles 3 ya se encuentra en desarrollo:

“Dios, ¿hace cuánto fue el primer juego? ¿Diez años? Lo hice antes de Doctor Who y cuando hicieron el segundo, me pidieron que volviera. Y creo que van a hacer otro. ¿Es algo que ya se sabía? No sé. Sí, creo que harán otro. No estoy segura que yo tenga permitido decir eso.”