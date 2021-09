Recta final para el lanzamiento de FIFA 22

Faltan pocos días para que salga a la venta la edición de 2022 de FIFA, y las noticias sobre sus novedades inundan Internet. Para hacer menos larga la espera, vamos a repasar las características que más tinta han hecho correr en la prensa especializada y algunas diferencias entre versiones para las diferentes plataformas, decisiones que no han estado exentas de polémicas.

Las grandes ligas europeas llevan ya varias jornadas disputadas, el fútbol se vuelve a adueñar de las conversaciones de bar, las casas de apuestas echan el resto con sus ofertas de apuestas gratis y la prensa deportiva ocupan de nuevo un lugar central en los kioscos. Ya solo falta el lanzamiento de FIFA 22 para redondear el nuevo arranque de temporada. La fecha oficial para el lanzamiento global es el 1 de octubre, pero aquellos que tengan reservada la edición Ultimate podrán jugar antes, el 27 de septiembre. En el caso de los creadores de contenido, esta fecha se adelanta cinco días más, hasta el 22 de septiembre.

Durante los últimos meses se han ido desgranando las novedades con las que el título de EA aspira a revalidar su trono de rey del fútbol digital frente a la propuesta de Konami, ahora remozada en el gratuito eFootball. Este año, además se suma un nuevo contendiente, también gratuito: UFL. Con la consolidación de las plataformas next gen en el mercado, para la versión de 2022 de FIFA se espera un salto cualitativo importante. Según han anunciado, PS5 y Xbox Series (también Stadia), podrán disfrutar de la tecnología de captura de movimiento HyperMotion, integrada en el motor de juego Frostbite.

Para obtener unas animaciones fluidas y realistas, desde EA afirman haber registrado casi nueve millones de fotogramas y otros datos, que se han procesado mediante un algoritmo de aprendizaje neural. Así, las consolas de nueva generación podrán generar animaciones en tiempo real para que la respuesta de los jugadores sobre el campo sean todavía más naturales y orgánicas. 22 jugadores participaron en los procesos de captura, todos ellos profesionales de dos equipos españoles: el Gerena y el Atlético Sanluqueño.

También sabemos que, a diferencia de la situación que se vivió con FIFA 21, se han acabado las actualizaciones gratuitas para la PS5 y la Xbox Series. 2020 fue claramente un año de transición para ambas, y esta política tenía sentido para EA. Este año, solo aquellos que compren las versiones Ultimate Edition de PS4 o Xbox One podrán actualizar a la versión next gen sin coste adicional. El resto, tendrán que pagar ambas por separado. Por cierto, la versión para PC no contará con tecnología HyperMotion de salida, pero no se descarta que se incluya en futuras actualizaciones, aunque este último punto todavía no está confirmado.

La inteligencia artificial también servirá para que las versiones de PS5 y Xbox Series ofrezcan mejoras en la capacidad y respuesta táctica de los jugadores sobre el terreno de juego. Los datos que se han filtrado afirman que cada futbolista multiplicará por seis el número de decisiones que es capaz de analizar por segundo, lo que supone una mejora en los tiempos de reacción. Desde el punto de vista de las defensas, parece que se ha reprogramado la IA para que no se produzcan desajustes en las formaciones y que los equipos funcionen como (idealmente) lo harían sobre un terreno de juego real, adaptando la respuesta del bloque a cada situación de ataque del rival.

La forma de comportarse de los guardametas ha sido objeto también de una profunda revisión, aunque los últimos vídeos de gameplay disponibles hayan disparado las alarmas en lo que a su respuesta a los tiros lejanos, desde fuera del área, se refiere. En el partido que enfrentó a Hashtag Tom contra Tekkz, dos jugadores profesionales británicos, se pudo ver que los porteros exhibieron una respuesta poco natural frente a los tiros lejanos con calidad, aunque, al tratarse de una beta y viendo la respuesta de los aficionados, cabría esperar que este tipo de situaciones se corrijan en la versión final. Que hay margen de mejora también quedó de manifiesto en el minuto 56, cuando Tekkz monta una contra con Salah y Mbappé en la que Joao Cancelo se queda colgado y evita el fuera de juego del delantero francés.

Así mismo, este partido sirvió para conocer el funcionamiento de nuevos movimientos como el sprint explosivo, y para ver en acción las nuevas tácticas de ataque y la tan comentada física optimizada del esférico. Al contrario de lo que sucede con la tecnología HyperMotion, todas ellas estarán disponibles para todas las versiones del juego, incluidas las de las consolas de la anterior generación y PC.

En lo que respecta a los modos de juego, la diversidad volverá a ser la tónica en este título. Tendremos los modos Carrera, Clubes Pro, Ultimate Team y VOLTA. Otro aspecto que tampoco se va a descuidar en FIFA 22 es el de las licencias: con más de 17.000 jugadores, 700 equipos y más de una treintena de competiciones nacionales e internacionales, incluidas la UEFA Champions League o la Libertadores, por citar un par, no parece que vaya a haber problemas en este aspecto. Y no olvidemos que la nueva UEFA Europa Conference League será una competición exclusiva de FIFA 22, una dato que ya se había anunciado hace meses.

Como ya hemos comentado antes, FIFA ha sido capaz de acabar con la franquicia PES, que ahora probará suerte en el mercado de los free-to-play. Konami ha decidido abandonar la batalla contra EA y buscar nuevos mares donde pescar. Tal es el cambio que hemos pasado de PES a simplemente eFootball, un concepto que ya explotó en las últimas versiones del Pro Evolution. Con eFootball se acaban las versiones anuales para dar paso a un modelo de rentabilidad más cercano al juego como servicio, así como las versiones físicas, ya que este título será distribuido solo en formato digital.

Y, por último, cabe recordar que este año parece que sí hay una demo para que los potenciales compradores puedan probar las virtudes de la nueva iteración del FIFA. La fecha de lanzamiento de la misma se filtró en una publicación del Feyenord, lo que le supuso un pequeño (o no tan pequeño) tirón de orejas al responsable de comunicación en redes sociales del club. Falta muy poco para que podamos recabar por nosotros mismos las primeras impresiones sobre FIFA 22, un título que, un año más, está llamado a arrasar en ventas y a convertirse en uno de los juegos más regalados de las navidades.