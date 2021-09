Sonic Colors Ultimate recibe su primer parche

La semana pasada llegó Sonic Colors Ultimate a Nintendo Switch, PS4, Xbox One y PC. Si bien este título sí ofrece una forma accesible para disfrutar del clásico de Wii, aquellos que se aventuraron a la versión de la plataforma híbrida se encontraron con una serie de problemas técnicos y bugs. De esta forma, se ha revelado que el día de hoy ha llegado el primero de muchos parches para el juego.

Por medio de la cuenta oficial de Sonic the Hedgehog en Twitter, se ha revelado que un parche sorpresa ha llegado a la versión de Nintendo Switch de Sonic Colors Ultimate. De igual forma, en un futuro veremos más actualizaciones, las cuales estarán disponibles para todas las plataformas. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Hi everyone – We have deployed a patch for the Nintendo Switch for Sonic Colors: Ultimate. This is the first of several patches (for all platforms!) that will begin rolling out in the near future. Thank you for your patience!

— Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) September 14, 2021