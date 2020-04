Recrean el mapa de A Link to the Past en Animal Crossing: New Horizons

Mientras que algunos de nosotros hemos pasado días bastante relajados dentro de Animal Crossing: New Horizons, hay otros usuarios que han utilizado este tiempo de manera mucho más productiva. Por ejemplo, un jugador en particular decidió recrear su isla tal y como está representada en el mapa de Zelda: A Link to the Past.

Por medio de Reddit, el usuario VaynMaanen nos comparte su impresionante creación, y aquí la puedes ver por ti mismo:

Asimismo, VaynMaanen también compartió algunas imágenes adicionales de su isla que te compartimos acá abajo. Recuerda dar click sobre ellas para verlas en alta resolución:

Tal y como puedes ver, las similitudes entre ambas islas es realmente impresionante, y no cabe duda que esos cuatro días que VaynMaanen le invirtió a su creación valieron la pena.

Fuente: VaynMaanen