Ratchet and Clank: Rift Apart llegará a PC

Como ya se sabe, Sony está teniendo una era en la que sus exclusivas también se están sumando al mundo de la PC, esto ha pasado con Horizon Zero Dawn, Days Gone, The Last of Us Part I y algunos más. Sin embargo, hay algunos títulos que se resistían a llegar a esta plataforma de Windows, entre ellos se encuentra Ratchet and Clank: Rift Apart.

El día de hoy PlayStation ha confirmado que esta aventura desarrollada por Insomniac Games se estará sumando al catálogo de Steam, esto con diferentes opciones de optimización que van desde los fps hasta la resolución en super pantalla ancha. Por supuesto, quienes conecten un Dualsense a su PC tendrán la experiencia completa.

Esta es la descripción que pone Sony del juego:

La versión para PC de Ratchet & Clank: Rift Apart presenta reflejos con trazado de rayos con una variedad de niveles de calidad para elegir y sombras con trazado de rayos recientemente agregadas para la luz natural en áreas al aire libre Esto permite sombras realistas con degradados naturales en suavidad. Sabemos que muchos jugadores de PC disfrutan jugando en monitores ultra anchos. Para ellos, agregamos compatibilidad con resoluciones de 21:9, 32:9 y hasta 48:9 para configuraciones de tres monitores. Tanto el juego como las escenas están optimizados para pantallas ultra anchas. Esto es posible gracias a nuestros ingenieros, artistas y equipo de control de calidad que analizaron el juego y ajustaron todas las cinemáticas para garantizar la compatibilidad con las relaciones de aspecto panorámicas.

La fecha de salida para el juego es el próximo 27 de julio. Llega a Steam y Epic Games Store.

Vía: Sony

Nota del editor: Con esto faltaría que dos juegos más lleguen a la PC, esos son God of War Ragnarok y Horizon Forbidden West. Supongo que a fin de año alguno de ellos terminará en Steam.