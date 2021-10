Randy Pitchford abandona Gearbox Software

Gearbox Software, responsables por series como Borderlands, es una compañía con un notorio CEO. Randy Pitchford es un aficionado a la magia, y en los últimos años ha protagonizado un par de controversias. Sin embargo, su nombre no es noticia el día de hoy por su conducta, sino por el hecho de que ha dejado su puesto dentro de esta empresa.

Esto no significa que Pitchford dejará por completo a Gearbox. En una carta publicada en Twitter, el director explica que ha abandonado la división de Software, la cual se encarga del desarrollo de juegos, pero continuará sirviendo como presidente de Gearbox Studios, compañía que supervisa las adaptaciones de cine y televisión de las propiedades de la empresa. De igual forma, seguirá siendo director ejecutivo y presidente de The Gearbox Entertainment Company, la cual está a cargo de ambas operaciones.

En su lugar, Steve Jones, ex director técnico, será el nuevo CEO de Gearbox Software. Jones ha trabajado por 22 años en la compañía. Su historial cuenta con créditos en Half-Life: Opposing Force, el original port de Halo para PC y Brothers in Arms. También fue director técnico de Borderlands y Borderlands 2. Esto fue lo que comentó Pitchford al respecto:

Congratulations to Steve Jones, who I have recently promoted to become President of Software at The Gearbox Entertainment Company. Attached is a diagram of the high level organization chart along with excerpts from my internal staff letter announcing the promotion. pic.twitter.com/4FeX94SIW2

