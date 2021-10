Se filtra el control conmemorativo de Xbox

2021 representa el 20 aniversario de Xbox. De esta forma, la compañía tiene planeado poner a la venta un control especial para el Series X|S. Desde el día de ayer, la cuenta oficial de la marca ha dado pistas sobre la llegada de este nuevo accesorio, pero una tienda en particular ha arruinado la sorpresa, y ya hasta tiene la preventa lista.

20 years of play in your hands 🎮 #Xbox20 pic.twitter.com/pEdMOrb2zp

— Xbox (@Xbox) October 6, 2021