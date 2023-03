Durante su aparición en el programa The Jonathan Ross Show del sábado, la actriz que interpreta a la protagonista Ellie en la adaptación del videojuego The Last of Us a serie de TV por HBO, fue cuestionada acerca de cuándo los fans podrían ver la segunda temporada.

“Falta tiempo todavía”, respondió. “Creo que probablemente filmaremos a finales de este año, principios del próximo. Y luego, será un año de filmación, así que probablemente a finales de 2024, principios de 2025”.

La primera temporada de The Last of Us, que se estrenó en enero y concluyó este mes, se lanzará físicamente en 4K UHD, Blu-ray y DVD en julio. HBO anunció que The Last of Us había sido renovada para una segunda temporada solo dos semanas y media después del estreno de los nueve episodios de la primera temporada.

La serie tuvo una exitosa temporada de debut que generó cifras de audiencia en HBO que solo fueron superadas por House of the Dragon en los últimos años. La semana pasada, los co-creadores Neil Druckmann y Craig Mazin confirmaron aparentemente su intención de hacer una tercera temporada también, sugiriendo que la temporada dos no podría contener la totalidad del juego The Last of Us Parte 2.

