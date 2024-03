Punisher regresaría en la nueva serie de Daredevil

Es bien sabido que muchos personajes están teniendo su integración al MCU, esto lo veremos próximamente en Deadpool 3, donde la versión de Ryan Reynolds de este personaje se meterá con la sociedad del espacio tiempo para incluso a conocer a Wolverine de Hugh Jackman. Por otro lado tenemos la serie de Daredevil: Born Again, en la que Charlie Cox estará de regreso para tener su historia en el universo de películas que va a desembocar en una guerra del multiverso que va desarrollándose poco a poco.

Muchos fans se preguntaron si icónicos villanos a parte de Kingpin harían su respectivo retorno, y parece que las cosas van encaminadas a darles una oportunidad a quienes prestaron su talento en la adaptación de Netflix que llegó mucho antes y gustó bastante a la audiencia. Mediante sus redes sociales oficiales, Jon Bernthal, interprete de Punisher, ha soltado una pista que indica su evidente participación en el proyecto, por que solo será cuestión de esperar a la revelación oficial en algún tráiler.

Acá su captura:

Para quienes no tengan tanto contexto, el cuarto episodio de la temporada 2 de Daredevil para Netflix se tituló “Penny and Dime” en referencia a este libro y la frase del mismo, que Punisher suele citar antes de asesinar personas, por lo que eso quiere decir que va a seguir con el papel ya asignado. Este tipo de pistas las han soltado algunos actores que después confirmaron el regreso, por lo que no deberías sorprender pero sí alegrar a quienes disfrutaron las escenas de este villano.

Acá una de las primeras sinopsis:

Daredevil: Born Again es una serie del Universo Cinematográfico de Marvel inspirada en el conocido superhéroe creado por Stan Lee y Bill Everett. La ficción narra la historia de Matt Murdock, un abogado del barrio de neoyorquino de Hell’s Kitchen, que bajo la identidad de Daredevil lucha contra el crimen en la ciudad.

Daredevil: Born Again estrenará en 2025 en Disney Plus.

Nota del editor: Es un hecho de que esta serie y también la película de Deadpool 3 podrían revivir el MCU. Sin embargo, esperemos que algunos elementos no sean censurados con el fin de que sea un producto dirigido a todas las edades para Disney Plus.