Venom 3 ya tiene nombre y fecha de estreno en cines

Aunque no haya tenido el éxito que Sony se esperaba, la franquicia de Venom sigue teniendo apoyo por parte del equipo creativo de los spinoff de Spider-Man, razón por la cual la tercera parte se había confirmado desde hace meses para dar cierre a esta prometida trilogía que incluso tuvo conexión con el UCM. Y ahora, se ha confirmado cuál será el nombre oficial de la cinta, así como la fecha de estreno, la cual sorprendentemente se adelanta un poco al mes que estaba contemplado.

Primeramente, se menciona que ahora lleva el nombre de The Last Dance, lo que indica evidentemente que habrá algún tipo de conclusión para esta versión del personaje, o que tal vez dará un paso firme para ya quedarse de lleno en el universo donde todas las cintas están conectadas. Vale la pena mencionar, que Tom Hardy estará de vuelta en el papel principal, por lo que los usuarios no deberán preocuparse por algún tipo de recast, después de todo se ha convertido en un actor muy querido.

En cuanto a la fecha de lanzamiento, será el próximo 25 de octubre el día en que la gente pueda asistir a las salas de cine de todo el mundo para ver una vez más ver a Eddie Brock y el Simbionte tener la interacción más divertida, que va desde lo serio a los toques de comedia. Además, como ya comentábamos, el estreno inicial era para el 8 de noviembre, por lo que se adelanta una semana para los fans que ya estaban deseosos de echarle un ojo.

Acá la sinopsis de la primera cinta:

El periodista Eddie Brock intenta desenmascarar al genio científico Carlton Drake, el célebre fundador de la Fundación Vida. Mientras investiga uno de los experimentos de Drake, Brock establece una simbiosis con un ente alienígena que le ofrece superpoderes, pero el ser se apodera de su personalidad y lo vuelve perverso.

Recuerda que las dos cintas de la saga Venom ya se pueden ver en streaming.

Nota del editor: La verdad no es que sean las mejores películas del mundo, pero al menos son divertidas y seguro habrá una taquilla decente para la misma. Sobre todo llamará la atención de quienes quieren ver si exista la posibilidad de que el personaje se pase al MCU o se descarte.