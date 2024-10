Pueden banearte de por vida en Sparking! Zero si haces esto

Ya han pasado un par de semanas desde que se puso a la venta Dragon Ball: Sparking! Zero, el videojuego que para muchos es el esperado Budokai Tenkaichi 4, y no está de más decir, ha pasado por algunas noticias tanto buenas como malas, ya que se confirmó el contenido DLC pero también hubo quienes se quejaron de la dificultad. Por otro lado, se ha dado de qué hablar en cuestión del juego online, dado que Bandai se puede prestar sus libertades para no dejar jugar a ciertas personas.

Bandai Namco ha implementado severas penalizaciones en su título para asegurar una experiencia de juego justa y competitiva en sus partidas clasificatorias en línea. Uno de los problemas más comunes que enfrentan es el abuso de desconexiones intencionadas por parte de jugadores que, al prever una derrota, optan por abandonar la partida para evitar perder puntos en el ranking. Este comportamiento ha generado molestias entre la comunidad de jugadores y en la propia desarrolladora, que busca mantener la integridad de las competiciones. Las sanciones aplicadas a los jugadores que se desconectan repetidamente, ya sea de manera intencional o por problemas técnicos, incluyen el aumento del tiempo de emparejamiento, lo que dificulta su acceso a nuevos combates competitivos. Además, la empresa ha advertido que, en caso de múltiples penalizaciones, los usuarios podrían enfrentarse a suspensiones indefinidas de las partidas clasificatorias, lo que implicaría la pérdida de acceso a esta modalidad de manera permanente. A diferencia de otros títulos, en Dragon Ball: Sparking! Zero, las sanciones se aplican sin importar la razón de la desconexión. Bandai Namco ha sido firme en señalar que no aceptarán solicitudes individuales para eliminar estas penalizaciones, algo que ha causado revuelo entre los jugadores que argumentan que, en ocasiones, las desconexiones no son su responsabilidad. Sin embargo, la compañía ha dejado claro que las medidas buscan garantizar una experiencia competitiva justa para todos los usuarios. El sistema de penalizaciones también cuenta con una mecánica de redención: las sanciones pueden irse levantando progresivamente a medida que los jugadores completen partidas sin interrupciones. Esto incentiva a los jugadores a participar de forma adecuada y evitar conductas disruptivas, en un intento de mantener la calidad y equilibrio en las partidas. Recuerda que el juego está disponible en PS5, Xbox Series X/S y PC. Vía: Bandai Namco