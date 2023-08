PS Productions prepara una película de MediEvil

Parece que nuestro querido Sir Dan Fortesque podría ser resucitado de una manera completamente nueva. Los atentos fanáticos de MediEvil han notado lo que parece ser un adelanto de una película o posiblemente una serie de televisión basada en la serie de culto clásica de PlayStation.

Si visitas el sitio web oficial de PlayStation Productions, la compañía establecida para adaptar videojuegos a la gran y pequeña pantalla, encontrarás un video corto bajo el título ‘Nuestra Misión‘. El video es un clip promocional que resalta la identidad y objetivos de PS Productions, con varios personajes conocidos de PlayStation apareciendo en todo el video. A mitad del video, se pueden ver claramente las piernas delgadas de Sir Dan. Todas las demás franquicias representadas en el video ya han recibido una adaptación o se ha confirmado que ocurrirá.

So I was checking out the new video on the PlayStation Productions Website and my god…are those the legs of Sir Daniel Fortesque?

Could possibly be our first sign that a MediEvil movie is in the works at PlayStation Productions!

A perfect choice for an animated Sony movie pic.twitter.com/O3s0x6cnAx

— Radec (@realradec) August 23, 2023